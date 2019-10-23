Мужчина сядет за то, что ударил брата гвоздодером

23.10.2019 17:31 46

34-летрний житель поселка Середейский признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном следкоме.

Следствием и судом установлено, что в январе мужчина распивал спиртное со своим родным братом, взял в руки металлический гвоздодер и нанес брату не менее десяти ударов. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, но его жизнь удалось спасти.

Приговором Сухиничского районного суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.