В Интернете активно продают контрафактную икру

23.10.2019 16:00 68

Региональное Управление Россельхознадзора сообщило, что на одном из сайтов объявленний предлагается красная лососевая икра с признаками контрафакта. На банках указываются адреса производителей, которые в реальности не существуют, либо указывается вес продукта, который не производится указанным производителем. Таким образом, чаще всего покупатели приобретают контрафакт. Фото: pxhere.com.



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