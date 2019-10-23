Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 23 октября
$ 63.63 0.13
70.92 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Обнинские школьники получили брелоки за знания ПДД

23.10.2019 15:49 0 117
Обнинские школьники получили брелоки за знания ПДД

Учащиеся начальных классов одиннадцатой школы Обнинска приняли участие в викторине «Я знаю ПДД», сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

На каждой из 12 станций ребят ждали интересные и сложные задания. Например, на станции «Дорожный эрудит» командам предстояло ответить на ряд вопросов: Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? Что надо проверять перед поездкой на велосипеде? С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части. 

Каждый класс получил грамоты и тематические подарки в виде брелоков-световозвращателей.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Осужденным рассказали об их правах 23.10.2019 17:53

Двум вандалам из Кирова грозит 3 года тюрьмы 23.10.2019 17:44

Мужчина сядет за то, что ударил брата гвоздодером 23.10.2019 17:31

В Интернете активно продают контрафактную икру 23.10.2019 16:00

Открытый люк «закрыли» прокуроры 23.10.2019 15:41

38 нелегалов отправились домой 23.10.2019 13:50

Женщина попала под колеса возле кладбища 23.10.2019 12:45

Полицейский незаконно держал иностранца взаперти 23.10.2019 12:32

Иностранный землекоп «накопал» на статью 23.10.2019 11:19

Калужанка попалась с крупной партией наркотиков 23.10.2019 10:35

Народные новости
290 6
Робин Гнобин
280 0
Робин Гнобин
723 2
Elena Pravda

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.