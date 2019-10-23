Обнинские школьники получили брелоки за знания ПДД

23.10.2019 15:49 117

Учащиеся начальных классов одиннадцатой школы Обнинска приняли участие в викторине «Я знаю ПДД», сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

На каждой из 12 станций ребят ждали интересные и сложные задания. Например, на станции «Дорожный эрудит» командам предстояло ответить на ряд вопросов: Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? Что надо проверять перед поездкой на велосипеде? С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части.

Каждый класс получил грамоты и тематические подарки в виде брелоков-световозвращателей.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.