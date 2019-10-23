Полицейский незаконно держал иностранца взаперти

23.10.2019 12:32 185

Дзержинский районный суд решил оштрафовать бывшего полицейского, сообщает 23 октября пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в сентябре 2018 года в центр временного содержания иностранных граждан попал гражданин Таджикистана, признанный виновным судом в совершении административного правонарушения.

Иностранцу было назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы нашей страны. Однако полицейский не убедился в том, какое наказание было избрано, и поместил иностранца в центр временного содержания. Там мужчина провел 2 недели.

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Сотрудник полиции уволен из правоохранительных органов, его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com.