Иностранный землекоп «накопал» на статью

В Калуге полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении кражи ювелирных украшений.
Его наняла пострадавшая, чтобы он вскопал земельный участок. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, мужчина проник через окно в ее дом и похитил золото на 89 тысяч рублей.
Ранее судимый 36-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья успел сдать украшения в ломбард.
Сейчас он заключен под стражу, расследование продолжается.
Фото: pxhere.com.
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