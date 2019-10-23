Иностранный землекоп «накопал» на статью

23.10.2019 11:19 337

В Калуге полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении кражи ювелирных украшений.

Его наняла пострадавшая, чтобы он вскопал земельный участок. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, мужчина проник через окно в ее дом и похитил золото на 89 тысяч рублей.

Ранее судимый 36-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья успел сдать украшения в ломбард.

Сейчас он заключен под стражу, расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.