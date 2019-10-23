Калужанка попалась с крупной партией наркотиков

23.10.2019 10:35 310

Калужанка подозревается в распространении наркотиков через интернет-магазин, сообщила пресс-служба областного МВД.

Девушка получала географические координаты мест, где находятся оптовые партии наркотиков, фасовала их на мелкие дозы, а затем делала «закладки».

Экспертиза показала, что изъятые наркотики - это мефедрон, гашиш и амфетамин общей массой более 170 граммов. Установлено, что подозреваемая осуществляла незаконную деятельность не только на территории областного центра, но и в Балабаново, Обнинске, Кондрово, Кирове и Людиново.

Девушка подозревается в 10 случаях сбыта. Ведется следствие.

Фото: УМВД России по Калужской области.