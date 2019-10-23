Дачный вор прятал украденное в тайнике

23.10.2019 08:20 122

В Малоярославецком районе расследуются две кражи, совершенные в одном из садовых товариществ.

Как сообщила пресс-служба областного МВД, хозяева двух домов обнаружили пропажу личных вещей и обратились в полицию.

Полицейские установили подозреваемого- им оказался ранее судимый местный житель. Похищенное он прятал в тайнике, а сам скрывался в одном из сараев.

Теперь мужчина проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: pxhere.com.