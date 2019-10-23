В Обнинске пешеход попал под колеса иномарки

23.10.2019 09:15 33

В Обнинске накануне вечером автомобиль «Киа» сбил пешехода, сообщает пресс-служба областного МВД. На месте работали спасатели, автоинспекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины. Подробности ДТп уточняются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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