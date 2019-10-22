Калужские пожарные вошли в пятерку сильнейших

22.10.2019 19:41 78

С 18 по 20 октября на учебно-тренировочном полигоне в Люберцах проходили международные соревнования «Выживание в условиях пожара», сообщила пресс-служба МЧС.

Состязания были посвящены пожарным и спасателям, погибшим при исполнении своего профессионального долга.

В мероприятии приняли участие 52 команды со всей России и из Белоруссии.

Огнеборцы состязались в прохождении четырех этапов:

первая помощь,

полоса препятствий «кросс-фит»,

высота,

ориентирование в условиях нулевой видимости.

По итогам соревнований команда Калужской области заняла четвертое место.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.