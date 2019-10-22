Двух магазинных воров задержали в наукограде

22.10.2019 19:29 81

Полицейские Обнинска задержали двух магазинных воров, сообщил новостной портал Obninsk.Name во вторник, 22 октября.

Один из них – 18-летний парнишка, который работал продавцом в супермарките.

Охранник обратил внимание на то, что молодой человек слишком часто бегает на улицу и что-то там прячет.

Прибывшие стражи порядка обнаружили в кустах возле магазина продукты на сумму 8 тысяч рублей, которые злоумышленник планировал унести после окончания смены.

В другом магазине города жительница Калуги со стеллажа стащила шоколадок на 3 тысячи рублей.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.