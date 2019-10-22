Энергетики обесточат 5 калужских улиц и пригороды

22.10.2019 19:11 141

23 октября, в среду, энергетики снова проведут плановые отключения электричества на пяти улицах Калуги и в пригородах:

С 8:30 до 17:00 без электроэнергии останутся:

ул.Западная 1-17,2-20;

ул.Вагонная 17-25,28-56;

ул.Степная 11-19,20-30;

ул.Тракторная 2-8,1-7;

ул.Путейская 14.

С 9:00 до 17:00 обесточат:

Сушки,

Елизаветинка,

Андреевское,

Зябки (частично),

Средняя Фабрика (частично),

Фабрика (частично),

Макарово (частично),

Георгиевское (частично).

Временные отключения связаны с работами по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета, сообщает филиал «Калугаэнерго».

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com