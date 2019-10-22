Обнинцам придется терпеть вонь еще 1,5 месяца

22.10.2019 18:40 116

На рабочем совещании мэра Обнинска и.о. руководителя Водоканала дал полный отчет о причинах неприятного запаха в городе, сообщила Администрация наукограда.

Оказалось в этом виноваты воздуходувки на новой линии очистных сооружениях, которые вышли из строя из-за конструктивных недоработок.

Специалисты предприятия планируют в течение 1,5 месяцев наладить старую линию, и воздух в городе станет лучше.

Для подготовки нового техзадания по воздуходувкам и проведению конкурса понадобится 40 дней и еще 2,5 месяца для наладки нового оборудования.

Фото: Pixabay.com