Икринки заморской форели пересчитали и проверили на пригодность

23.10.2019 08:05 129

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Боровской станции по борьбе с болезнями животных провели приемку оплодотворенной икры форели в количестве 135 000 штук.

Эмбрионы рыб привезли из США для инкубирования и дальнейшего выращивания.

После выгрузки оплодотворенная икра адаптирована, посчитана и размещена в специальные аппараты для дальнейшей инкубации, сообщила пресс-служба Управления во вторник, 22 октября.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калужской области.