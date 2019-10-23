Юбилейное свидетельство о рождении выдали в Бабынинском районе

23.10.2019 07:33 154

В этом году Бабынинский район празднует 90-летие со дня своего образования. В октябре отделом ЗАГС произведена торжественная регистрация рождения нового жителя района с юбилейным номером записи – 90, сообщила пресс-служба Управления. Родителям малышки вручили свидетельство о рождении, благодарственное письмо от Губернатора области, поздравления от Главы администрации района и памятные подарки. Фото: пресс-служба Управления ЗАГС.



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