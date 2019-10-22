Надзирателю грозит срок за отобранный мобильник

22.10.2019 17:25 210

29-летний сотрудник УФСИН забрал мобильник у осужденного на участке колонии-поселения в Медыни. При этом тюремный надзиратель не составил соответствующих документов, а отобранный телефон подарил отцу. В отношении молодого мужчины возбудили уголовное дело по статье « Превышение служебных полномочий», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 22 октября. Правонарушителю грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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