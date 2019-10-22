Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 22 октября
$ 63.76 0.19
71.17 0.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Зампрокурора встретилась со школьниками

22.10.2019 17:02 0 169
Зампрокурора встретилась со школьниками

Заместитель прокурора Сухиничского района провела беседу с учащимися 9 – 11 классов школы № 12 районного центра.

Встреча прошла в рамках профилактического мероприятия «Выбери правильный путь», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 22 октября.

Госслужащая рассказала детям об истории Российской прокуратуры, как сейчас работает система надзорных органов, где можно пройти обучение и как устроиться на службу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Калужские пожарные вошли в пятерку сильнейших 22.10.2019 19:41

Двух магазинных воров задержали в наукограде 22.10.2019 19:29

Энергетики обесточат 5 калужских улиц и пригороды 22.10.2019 19:11

Жалобы на тухлые фрукты и овощи будут принимать со среды 22.10.2019 18:58

Обнинцам придется терпеть вонь еще 1,5 месяца 22.10.2019 18:40

Засор на улице Пушкина случился из-за дорожников 22.10.2019 18:21

Надзирателю грозит срок за отобранный мобильник 22.10.2019 17:25

Турецкие мандарины не пустили в Калугу 22.10.2019 16:43

10 огнеборцев тушили полыхающую поленницу 22.10.2019 16:28

Автоледи «налихачила» на 62 тысячи 22.10.2019 16:02

Народные новости
1114 13
Геннадич
1557 8
turumburumpurum
1353 38
kgv

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Вчера 09:18
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк Вчера 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.