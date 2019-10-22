Зампрокурора встретилась со школьниками

22.10.2019 17:02 169

Заместитель прокурора Сухиничского района провела беседу с учащимися 9 – 11 классов школы № 12 районного центра. Встреча прошла в рамках профилактического мероприятия «Выбери правильный путь», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 22 октября. Госслужащая рассказала детям об истории Российской прокуратуры, как сейчас работает система надзорных органов, где можно пройти обучение и как устроиться на службу. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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