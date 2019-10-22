10 огнеборцев тушили полыхающую поленницу

22.10.2019 16:28 187

Во вторник, 22 октября, в 8:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в Козельском районе в селе Березичский Стеклозавод. На улице Станционной разъезда Слаговище вспыхнул навес с дровами. Горящую поленницу тушили 10 человек и 3 единицы техники. Огонь ликвидировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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