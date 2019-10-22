Начальник кировской полиции стал призером турнира по стритлифтингу

22.10.2019 14:17 155

В конце сентября в Москве прошел Чемпионат России по стритлифтингу по версии ISF.

Это силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.

В соревнованиях принял участие начальник полиции МОМВД «Кировский» Дмитрий Капитонов.

В номинации «отжимания на брусьях (многоповторные с гирей 32 кг.)» Дмитрий стал победителем, а в трех других категориях занял призовые места.

При этом атлет подтвердил спортивное звание «кандидата в мастера спорта», сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 22 октября.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.