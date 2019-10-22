Названы самые яркие молодые артисты области

22.10.2019 13:52 184

В Калужской области прошел фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Муравейник», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 22 октября.

В мероприятии приняли участие более 300 подростков до 18 лет из 12 районов Калужской области, Обнинска и Калуги.

Жюри отсмотрело 16 спектаклей и выступления 10 сказителей и рассказчиков.

Лауреатами фестиваля стали:

театральная студия «13 стульев» из Малоярославца, за пластический спектакль «Дюймовочка»;

Анна Цапурдей из Медыни, в конкурсе сказителей за русскую народную сказку «Кот-Котофей».

Победителей наградили дипломами и дали рекомендации к участию во Всероссийском фестивале.

Фото: Министерство культуры Калужской области.