Мужчина попал под статью за 7 срубленных берез

22.10.2019 13:47 244

В дежурную часть полиции обратились лесники, которые обнаружили в лесу 7 незаконно срубленных берез.

Оперативники прибыли на место преступления, находящееся возле деревни Красный Холм Барятинского района, где обнаружили и изъяли спилы деревьев и следы техники.

Стражи порядка задержали подозреваемого 54-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Максимально наказание, которое грозит правонарушителю - 2 года тюрьмы со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com