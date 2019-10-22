Лихачу, покалечившему другого водителя, грозит 2 года тюрьмы

22.10.2019 11:49 297

Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Калуги, по вине которого пострадал другой автолюбитель.

Вечером в декабре прошлого года гражданин ехал со стороны улицы Кубяка в сторону улицы Кибальчича.

Фигурант не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с иномаркой, сообщила пресс-служба УМВД во вторник, 22 октября.

Травмы, которые получил водитель встречной иномарки, оценили как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Виновнику грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com