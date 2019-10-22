Калужские дзюдоисты одержали очередные победы

22.10.2019 11:08 251

В минувшие выходные, 19-20 октября, в Можайске проходил 9 межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек «БОРОДИНО 2019». В состязаниях принимали участие более 350 спортсменов из Калужской, Тульской, Брянской, Самарской, Саратовской, Костромской и Московской областей. Воспитанники спортшколы «ДЕРЖАВА» заняли призовые места: 1-е место: Азизян Юрий

Азизян Юрий 2-е место: Ивушкин Егор, Юркевич Анастасия, Сергеев Николай

Ивушкин Егор, Юркевич Анастасия, Сергеев Николай 3-е место: Ялдаров Магомед, Федор Папочкин, Косенов Данила, Егоров Павел, Коробейникова Анна, Мороз Анна, Кривенцев Денис. Бойцов готовили тренеры Волков Сергей Владимирович, Дёмин Роман Юрьевич и Лебедев Игорь Николавич, сообщается на сайте спортшколы. Фото: СШОР «Держава».



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