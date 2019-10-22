Историческое здание горело в Кондрово

В понедельник, 21 октября, в 19:38 поступило сообщение о пожаре в Кондрово.
Загорелся нежилой дом на улице Комсомольской.
К тушению пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь ликвидировали, никто не пострадал.
Как сообщают в паблике «Калуга Жесть», загоревшееся здание - объект культурного наследия муниципального значения. Здание было построено в начале XIX века основателем Кондровской бумажной фабрики Павлом Григорьевичем Щепочкиным.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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