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Историческое здание горело в Кондрово

22.10.2019 10:42 0 437
Историческое здание горело в Кондрово

В понедельник, 21 октября, в 19:38 поступило сообщение о пожаре в Кондрово.

Загорелся нежилой дом на улице Комсомольской.

К тушению пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь ликвидировали, никто не пострадал.

Как сообщают в паблике «Калуга Жесть», загоревшееся здание - объект культурного наследия муниципального значения. Здание было построено в начале XIX века основателем Кондровской бумажной фабрики Павлом Григорьевичем Щепочкиным.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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