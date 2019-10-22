Госавтоинспекторы проверят водителей грузовиков

22.10.2019 10:40 295

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Калуге оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт», сообщила пресс-служба ГИБДД во вторник, 22 октября.

Проверки будут проходить с 21 по 27 октября.

С начала года зарегистрировано 22 ДТП, совершенных по вине водителей большегрузов.

В этих авариях 10 человек погибли и 29 получили ранения.

Чаще всего причиной катастроф является нарушение режима сна и отдыха, отмечают инспекторы.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Калуге.