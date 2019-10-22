В Орешково снимали фильм о московских футболистах

22.10.2019 08:03 252

На аэродроме Орешково прошли съемки эпизодов к фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин», повествующего о победном турне футболистов московского «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945 года, сообщается на сайте регионального Министерства спорта.

Съемки нового фильма будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, эпизоды - также в Павловске и Пушкине.

Режиссер фильма Алексей Пиманов. Премьера запланирована на конец 2020 года.

Фото: Министерство спорта Калужской области.