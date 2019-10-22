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В Орешково снимали фильм о московских футболистах

22.10.2019 08:03 0 252
В Орешково снимали фильм о московских футболистах

На аэродроме Орешково  прошли съемки эпизодов к фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин», повествующего о победном турне футболистов московского «Динамо» по Великобритании в ноябре 1945 года, сообщается на сайте регионального Министерства спорта.
Съемки нового фильма будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, эпизоды - также в Павловске и Пушкине.
Режиссер фильма Алексей Пиманов. Премьера запланирована на конец 2020 года.

Фото:  Министерство спорта Калужской области.


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