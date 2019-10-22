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Пригород Калуги останется без света

22.10.2019 07:00 0 372
Пригород Калуги останется без света

  Cегодня в пригороде Калуги будут проводиться работы по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета, сообщается на сайте горуправы.

В связи с этим будет отключено электроснабжение:

С 6-00 до 6-30:

  • д.Плетеневка,
  • д.Резвань.

С 9-00 до 9-30:

  • Никитье,
  • Никольское,
  • Шильниково,
  • Гулево,
  • Истомино,
  • Новоселки,
  • Муратовка,
  • Песочня,
  • Борисовка,
  • Брагино,
  • Зенилово,
  • Оберегаевка,
  • Басово,
  • Макарово,
  • Бобриха,
  • Хотисино,
  • Гриднево,
  • Фитинино,
  • Семеновка,
  • Усадьев,
  • Пески,
  • Боково,
  • Ахлебинино,
  • Рождественно,
  • Петропавлово,
  • Ламохино,
  • Нижнее Косьмово,
  • Верхнее Косьмово,
  • Холмы,
  • Подкорье,
  • Антиповка, 
  • Самойлово,
  • Кременево.

С 9-00 до 17-00:

  • д.Курово,
  • д.Забелино,
  • д.Тимерево,
  • д.Карауловка,
  • Частично: д.Пучково,
  • Частично: д.Зябки.

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