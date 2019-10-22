Пригород Калуги останется без света

22.10.2019 07:00 372

Cегодня в пригороде Калуги будут проводиться работы по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета, сообщается на сайте горуправы. В связи с этим будет отключено электроснабжение: С 6-00 до 6-30: д.Плетеневка,

д.Резвань. С 9-00 до 9-30: Никитье,

Никольское,

Шильниково,

Гулево,

Истомино,

Новоселки,

Муратовка,

Песочня,

Борисовка,

Брагино,

Зенилово,

Оберегаевка,

Басово,

Макарово,

Бобриха,

Хотисино,

Гриднево,

Фитинино,

Семеновка,

Усадьев,

Пески,

Боково,

Ахлебинино,

Рождественно,

Петропавлово,

Ламохино,

Нижнее Косьмово,

Верхнее Косьмово,

Холмы,

Подкорье,

Антиповка,

Самойлово,

Кременево. С 9-00 до 17-00: д.Курово,

д.Забелино,

д.Тимерево,

д.Карауловка,

Частично: д.Пучково,

Частично: д.Зябки.



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