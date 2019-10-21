Юные спортсмены выбрали «Правильный путь»

21.10.2019 13:25 209

В рамках областной акции «Выбери правильный путь» в Калуге состоялись областные соревнования по тхэквондо «Правильный путь» на призы прокурора Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Своих обладателей нашли 38 комплектов медалей.

Фото: прокуратура Калужской области.