Юным музыкантам вручили рояли

В рамках реализации национального проекта «Культура» для детских школ искусств и Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.
Три новых рояля «Николай Рубинштейн» появились в Калужской областном колледже им. С.И. Танеева. Их разметили в учебных классах, сообщается на сайте правительства области.
Они помогут юным музыкантам совершенствовать свое мастерство.
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
|
Юные спортсмены выбрали «Правильный путь» 21.10.2019 13:25
Калужане недовольны качеством товаров 21.10.2019 13:21
Мужчине помешали выпить и он схватился за топор 21.10.2019 13:04
На улице Плеханова сбили пешехода 21.10.2019 12:56
Енотовидная собака оказалась бешеной 21.10.2019 11:45
Родителям школьников рассказали, как уберечь их от наркотиков 21.10.2019 11:40
Во время диспансеризации у обнинцев нашли серьезные патологии 21.10.2019 11:34
За дырявую крышу подрядчик заплатил больше 300 тысяч 21.10.2019 11:29
Калужане стали меньше болеть 21.10.2019 11:22
18-летний обнинец подозревается в краже велосипеда 21.10.2019 11:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: