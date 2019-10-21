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Юным музыкантам вручили рояли

21.10.2019 13:16 0 195
Юным музыкантам вручили рояли

В рамках реализации национального проекта «Культура» для детских школ искусств и Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.

Три новых рояля «Николай Рубинштейн» появились в Калужской областном колледже им. С.И. Танеева. Их разметили в учебных классах, сообщается на сайте правительства области.

Они помогут юным музыкантам совершенствовать свое мастерство.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.


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