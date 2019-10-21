На улице Плеханова сбили пешехода

21.10.2019 12:56 399

Соообщение о ДТП на улице Плеханова в Калуге поступило в 11 часов 44 минуты, сообщили в пресс-службе областного МЧС. Автомобиль «Киа Рио» сбил пешехода. На месте работали спасатели, врачи скорой помощи и госавтоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины. Причины ДТП уточняются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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