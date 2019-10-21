Енотовидная собака оказалась бешеной

21.10.2019 11:45 54

При лабораторном исследовании головного мозга енотовидной собаки, доставленного из Козельского района, установлено заболевание животного – бешенство, сообщили в областном комитете ветеринарии.

В целях профилактики бешенства руководители животноводческих хозяйств, предприятий, учреждений, организаций и граждане - владельцы животных обязаны:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные клиники,

- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям; с этой целью выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

Фото: pxhere.com.