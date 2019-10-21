Родителям школьников рассказали, как уберечь их от наркотиков

21.10.2019 11:40 63

Инспектор по делам несовершеннолетних провела беседу с родителями учеников одной из обнинских школ.

Особое внимание уделили тому, что родители должны больше внимания обращать на окружение своих детей, а также на что обратить внимание, чтобы не допустить употребления наркотиков среди подростоков, сообщила администрация наукограда.

Также шла речь о том, что важно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, установить в семье доверительные отношения и стараться больше времени проводить вместе со своими детьми.

Подобные встречи будут проходить в течение всего учебного года.

Фото: администрация Обнинска.