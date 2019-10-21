Во время диспансеризации у обнинцев нашли серьезные патологии

21.10.2019 11:34 129

Только за неделю совместной работы обнинских врачей и московских специалистов диспансеризацию прошли около двух тысяч человек.

Это помогло выявить 556 случаев различных заболеваний и патологий: сердечно-сосудистых, болезней мочевыводящей системы, органов зрения, сообщается на сайте администрации наукограда.

У одного из пациентов нашли сразу пять патологий, в том числе и онкологию.

Врачи уточняют: пока итоги промежуточные — в рамках диспансеризации горожане на данный момент прошли далеко не всех специалистов. Хотя уже по результатам осмотра на высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь отобрано 182 пациента. Они будут направлены в подведомственные учреждения ФМБА России.

Фото: администрация Обнинска.