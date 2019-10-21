Калужане стали меньше болеть

21.10.2019 11:22 77

Число заболевших ОРВИ калужан на прошлой недели снизилось, сообщили в областном Роспотребнадзоре. К врачам обратились 5774 человека.

Заболеваемость на 24% ниже эпидемического порога. Превышения пороговых показателей не отмечено ни в одной из возрастных групп. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Специалисты также напоминают о том, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Привились уже около 220 тысяч человек.

Фото: pxhere.com.