18-летний обнинец подозревается в краже велосипеда

21.10.2019 11:16 71

В дежурную часть Обнинска обратилась местная женщина с заявлением о пропаже ее велосипеда.

Двухколесный транспорт хранился на лестничной площадке подъезда, сообщили в пресс-службе областного МВД. Как позже выяснилось, он приглянулся 18-летнему молодому человек: у него дома и обнаружили пропажу.

Молодой человек уже был судим за имущественные преступления, теперь ему вновь придется ответить за кражу.

Фото: pexels.com.