Мопед, иномарка и цементовоз столкнулись на трассе

21.10.2019 11:00 152

В Ферзиковском районе на 29 километре автодороги «Калуга-Таруса»20 октября столкнулись цементовоз, легковушка и мопед.

Как сообщила пресс-служба областного МЧС, в ДТП есть пострадавшие.

На месте им оказывали помощь медики скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.