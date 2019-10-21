«Форд» и «пятнашка» столкнулись в Людинове

21.10.2019 10:56 114

В Людинове накануне на улице Сосновой столкнулись «Форд» и «ВАЗ-2115», сообщила пресс-служба МСЧС 21 октября. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте работали спасатели, медики и автоинспекторы: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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