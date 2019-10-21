Решая, кому оплачивать «коммуналку», родственники подрались

21.10.2019 10:33 216

Родственники поссорились в одной из деревень Малоярославецкого района.

Причиной конфликта стала оплата коммунальных услуг. Женщина ругала гражданина за то, что он не оплачивает газ и электроэнергию. Мужчина оправдывался, ссылаясь на трудное материальное положение, сообщает пресс-служба областного МВД.

Когда аргументы были исчерпаны, оппоненты перешли на взаимные претензии и оскорбления. Мужчина, не совладав со своими эмоциями, схватил родственницу за волосы. Женщине удалось вырваться, после чего она, схватив с земли кирпич, ударила им обидчика по голове.

После конфликта потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение и в отдел полиции.

Теперь разбираться в споре будут полицейские.

Фото: pxhere.com.