Во время дружеской попойки пропал мобильный телефон

21.10.2019 10:00 160

В дежурную часть Кировского отделения полиции обратился 61-летний местный житель. По словам заявителя, после ухода гостей он обнаружил пропажу сотового телефона известной марки стоимостью 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 42-летний знакомый потерпевшего.

Мужчины вместе выпивали, а потом пенсионер уснул. Когда проснулся, то уже не обнаружил ни телефона, ни гостя.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.

Фото: pxhere.com.