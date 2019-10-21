«Калуга» обыграла «Квант»

21.10.2019 08:22 198

Обнинский «Квант» принимал у себя футбольный клуб «Калуга».



Очередная игра закончилась крупным поражением для команды наукограда – счет 0:4. Все четыре мяча в ворота обнинцев закатились во втором тайме буквально за считанные минуты, сообщается на портале Obninsk.Name.



В следующую субботу «Квант» отправится в Брянск, где сыграет с местным клубом «Динамо».



Фото: СК «Квант».