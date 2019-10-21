Мальчик на самокате попал под колеса

21.10.2019 07:10 950

В Обнинске на проспекте Маркса автомобиль «Хендай» сбил пешехода, сообщили в областном МЧС 20 октября.

Мальчик на самокате пересекал пешеходный переход: машины в первом ряду остановились, а во втором по какой-то причине-нет.

Пострадавший доставлен в больницу. На месте ДТП работали спасатели, автоинспекторы и врачи.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.