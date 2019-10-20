В Росве сгорел сарай

20.10.2019 11:42 38

Сарай загорелся в поселке Росва на улице Советской этим утром. Как сообщила пресс-служба областного МЧС, пострадавших нет. Справиться с огнем смогли 8 человек и 2 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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