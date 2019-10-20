На улице Степана Разина сгорела квартира

Около полуночи на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Степана Разина в Калуге.
Горела квартира, сообщили в областном МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.
Потушить огонь смогли с помощью 9 пожарных и 3 машин. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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