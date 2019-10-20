На улице Степана Разина сгорела квартира

20.10.2019 11:38 44

Около полуночи на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре на улице Степана Разина в Калуге.

Горела квартира, сообщили в областном МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.

Потушить огонь смогли с помощью 9 пожарных и 3 машин. Разбираться в причинах будет инспектор пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.