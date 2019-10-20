После кражи женщина решилась на грабеж

Жительнице Сосенского предъявлено обвинение в совершении грабежа.

Со слов фигурантки, в салон её машины незаконно проникли молодые люди и похитили некоторые вещи. Вскоре женщина решила зайти в торговую палатку, где работала мать одного из парней, и потребовать возмещения причиненного ущерба.

Разговор не сложился, и тогда женщина ударила собеседницу по голове и открыто похитила из кассы 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного МВД.

В дело пришлось вмешаться полиции, а точку поставит суд.

Фото: УМВД России по Калужской области.