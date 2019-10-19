Работники фермы воровали коров, чтобы продать мясо

19.10.2019 09:35 282

В Козельском районе завершено расследование уголовного дела по факту кражи.

Двое работников фермы решили поправить свое материальное положение: они похитили корову, зарезали ее и продали мясо.

Как сообщила пресс-служба областного МВД, в течение нескольких месяцев подозреваемые лишили жизни еще трех буренок.

Однако, этого им показалось мало, и мужчины украли еще 20 мешков пшеницы.

Какое наказание ждет предприимчивых мужчин, совсем скоро решит суд.

Фото: pxhere.com.