18-й троллейбус не будет ходить из-за ремонта дорог

18.10.2019 20:09 128

Из-за ремонта дорог на Зерновой и Грабцевском шоссе будет ограничено движение: с 20:00 пятницы, 18 октября - на участке от улицы Тарутинской до улицы Зеленой.

с 00:30 субботы, 19 октября - на участке от площади Маяковского до Грабцево. Движение троллейбусов по маршруту№ 18 осуществляться не будет, сообщила Горуправа. В этом направлении пустят дополнительные автобусы. Фото: Pixabay.com



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