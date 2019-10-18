Юные каратисты поборются за прокурорские призы

Областная прокуратура проводит акцию для несовершеннолетних и молодежи «Выбери правильный путь».
В субботу, 19 октября, в Аненнках состоится очередное мероприятие - пройдут областные соревнования по каратэ.
В состязаниях примут участие около 200 спортсменов из 10 клубов и спортшкол Калуги, Обнинска, Малоярославца, Сухиничей и Людинова.
На татами ребята будут соревноваться в выполнении упражнений и поединках.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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