Юные каратисты поборются за прокурорские призы

18.10.2019 19:35 104

Областная прокуратура проводит акцию для несовершеннолетних и молодежи «Выбери правильный путь».

В субботу, 19 октября, в Аненнках состоится очередное мероприятие - пройдут областные соревнования по каратэ.

В состязаниях примут участие около 200 спортсменов из 10 клубов и спортшкол Калуги, Обнинска, Малоярославца, Сухиничей и Людинова.

На татами ребята будут соревноваться в выполнении упражнений и поединках.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.