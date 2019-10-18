Прокуратура обсудила проблемы обманутых дольщиков

18.10.2019 19:18 115

В прокуратуре состоялось очередное совещание по вопросу соблюдения законодательства в сфере долевого строительства жилья, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 18 октября. Особое внимание было уделено 3 проблемным объектам Калуги, расположенным по улицам Пухова, Пригородная и Поле Свободы. Собравшиеся проанализировали, какие результаты дали ранее принятые меры и разработали новые мероприятия по восстановлению нарушенных прав дольщиков. Фото: Pixabay.com



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