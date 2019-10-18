Пригороды Калуги частично обесточат в субботу

19 октября, в субботу, в пригородах Калуги планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 частично обесточат:
Временные ограничения связаны с работами по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП, установке интеллектуальных приборов учета, сообщил филиал «Калугаэнерго».
Фото: Pixabay.com
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