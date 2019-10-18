Нетрезвых водителей будут вылавливать по пятницам

18.10.2019 13:17 402

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проведут в Калуге 18, 25 октября и 1 ноября, сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

Госавтоинспекторы будут останавливать подряд все транспортные средства на заранее выбранном участке дороги.

Водителям, которых заподозрят в алкогольном или наркотическом опьянении, будет предложено пройти соответствующие проверки.

Также сотрудники ГИБДД просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурной части в Калуге: (84842) 547-888, 547-535.

Фото: Pixabay.com.