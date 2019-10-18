Еще одна авария с мотоциклом произошла в Калуге

В 10:48 в пятницу, 18 октября, спасателям сообщили о ДТП на Грабцевском шоссе в Калуге.
Мотоцикл «Кавасаки» опрокинулся на проезжую часть, есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 9 человек и 3 спецмашины.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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