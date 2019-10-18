Еще одна авария с мотоциклом произошла в Калуге

18.10.2019 12:32 317

В 10:48 в пятницу, 18 октября, спасателям сообщили о ДТП на Грабцевском шоссе в Калуге. Мотоцикл «Кавасаки» опрокинулся на проезжую часть, есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек и 3 спецмашины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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